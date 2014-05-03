Николай Ладутько распорядился «принять соответствующие меры и выводы» по долгостроям в Минске

Новости Беларуси. Завершить проблемные дома в кратчайшие сроки. 3 мая в Мингорисполкоме обсуждали самые «сложные» объекты. В столице более десятка долгостроев. Однако, для того, чтобы ввести их в эксплуатацию вовремя, необходимо принять меры. А именно - решить вопрос финансирования, увеличить численность рабочих, обеспечить стройматериалами. Или более кардинальные решения, например, сменить подрядчика.

К слову, все долгострои на особом контроле у Администрации Президента, рабочую группу по проблемным домам возглавляет Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительно комитета:

Будет рассматриваться на заседании городского исполнительного комитета. Не на оперативном заседании, а на городском заседании Мингорисполкома. Любое отступление от утвержденных графиков с принятием соответствующих мер и выводов в отношении подрядных организаций в рамках действующего нового законодательства, заказчиков - как коммунальных, так и частных, и, соответственно, координаторов этой работы по территориям - заместителей глав администраций и глав районов.