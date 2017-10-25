Евгений Шестаков: «Мы будем использовать прекрасное положение польского бизнеса на рынке Европейского союза»

Новости Беларуси. На 19 % увеличился белорусский экспорт в Польшу. Товарооборот между странами уже составил более 1,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2017 эксперты ожидают еще более внушительные цифры.

25 октября стороны определили новые направления экономического взаимодействия. В Минске состоялось совместное заседание по торговле и инвестициям. Банковская сфера, строительство, деревообработка, сельское хозяйство – в ближайшей перспективе стороны намерены развивать сотрудничество по этим направлениям.