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Евгений Шестаков: «Мы будем использовать прекрасное положение польского бизнеса на рынке Европейского союза»

25 октября 2017 15:21
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Новости Беларуси. На 19 % увеличился белорусский экспорт в Польшу. Товарооборот между странами уже составил более 1,5 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2017 эксперты ожидают еще более внушительные цифры.

25 октября стороны определили новые направления экономического взаимодействия. В Минске состоялось совместное заседание по торговле и инвестициям. Банковская сфера, строительство, деревообработка, сельское хозяйство – в ближайшей перспективе стороны намерены развивать сотрудничество по этим направлениям.

Евгений Шестаков: «Мы будем использовать прекрасное положение польского бизнеса на рынке Европейского союза»-1

Евгений Шестков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Республика Беларусь может стать удобным форпостом или воротами для доступа будем говорить польского бизнеса на требовательный и широкий рынок ЕАЭС. И так же мы будем использовать прекрасное положение польского бизнеса на рынке Европейского союза.

Польша входит в тройку основных наших торгово-экономических партнеров.

Страна также является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. Только за первое полугодие привлечено более 150 миллионов долларов.

# Экономика # Беларусь-Польша # Фотофакт # Евгений Шестков

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