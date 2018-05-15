Главная задача – наладить логистику. В Душанбе проходит бизнес-форум

Новости Беларуси. В Душанбе активно работают и делегации двух стран, здесь открылся бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В переговорах также принимают участие деловые круги Афганистана, Пакистана, Узбекистана, Казахстана. Одно из главных предложений Беларуси – кооперация в АПК и промышленности. На площадке форума уже подписан ряд контрактов. Стороны заинтересованы в создании совместных производств. Например, в сфере продовольствия или машиностроения. «Мы готовы работать на весь регион». Беларусь заинтересована в развитии партнёрства с Таджикистаном

Виталий Вовк, министр промышленности Беларуси:

Нам интересен этот регион. Хотелось бы наладить здесь более плотные отношения. Главная задача – наладить поставки, наладить логистику, так как сегодня это не очень выгодно – высокие цены, потому что нет регулярных поставок со стороны Таджикистана.