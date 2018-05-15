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Главная задача – наладить логистику. В Душанбе проходит бизнес-форум

15 мая 2018 12:12
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Новости Беларуси. В Душанбе активно работают и делегации двух стран, здесь открылся бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Главная задача – наладить логистику. В Душанбе проходит бизнес-форум-1

В переговорах также принимают участие деловые круги Афганистана, Пакистана, Узбекистана, Казахстана. Одно из главных предложений Беларуси – кооперация в АПК и промышленности. На площадке форума уже подписан ряд контрактов. Стороны заинтересованы в создании совместных производств. Например, в сфере продовольствия или машиностроения.

«Мы готовы работать на весь регион». Беларусь заинтересована в развитии партнёрства с Таджикистаном

Главная задача – наладить логистику. В Душанбе проходит бизнес-форум-4

Виталий Вовк, министр промышленности Беларуси:
Нам интересен этот регион. Хотелось бы наладить здесь более плотные отношения. Главная задача – наладить поставки, наладить логистику, так как сегодня это не очень выгодно – высокие цены, потому что нет регулярных поставок со стороны Таджикистана.

Главная задача – наладить логистику. В Душанбе проходит бизнес-форум-7

Рынок Таджикистана не слишком емкий, но привлекает своей географией. Страна находится на перекрестке торговых путей в своем субрегионе. Локализация производств снизит логистическую нагрузку, а также поможет выйти на соседние рынки.

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Виталий Вовк # Фотофакт

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