Новости экономики за 15.05.2018

Новости Беларуси. К экономическим событиям вторника. Кто вошел в тройку самых крупных инвесторов, сколько зарубежные бизнесмены вложили в реальный сектор экономики Беларуси, какую сумму Евросоюз выделит Беларуси на поддержку предпринимательства и почему свинина в Китае не настоящая?

Иностранные инвесторы за три месяца с начала года вложили в экономику Беларуси более 3,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.