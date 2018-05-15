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Новости экономики за 15.05.2018

15 мая 2018 15:35
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Новости Беларуси. К экономическим событиям вторника. Кто вошел в тройку самых крупных инвесторов, сколько зарубежные бизнесмены вложили в реальный сектор экономики Беларуси, какую сумму Евросоюз выделит Беларуси на поддержку предпринимательства и почему свинина в Китае не настоящая?

Иностранные инвесторы за три месяца с начала года вложили в экономику Беларуси более 3,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новости экономики за 15.05.2018-1

ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ

Для сравнения за весь 2017 год в реальный сектор белорусской экономики было инвестировано порядка  9,5 миллиарда долларов. Первую тройку инвесторов традиционно составили Россия с долей в 40 %, а второе и третье место поделили Великобритания и Кипр. При этом прямые иностранные инвестиции составили 3 миллиарда долларов или 84 % от всех вложений в белорусскую экономику.  Беларусь и сама выступила инвестором за рубежом. С начала года объем инвестиций – 1,5 миллиарда долларов.

Новости экономики за 15.05.2018-4

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВЫ

Евросоюз выделлит Беларуси на поддержку предпринимательства 14,5 миллиона евро. Соглашение о финансировании рассчитано на 7 лет. Деньги будут выделять в виде грантов по заявкам. Финансами будет управлять Всемирный банк и Международная финансовая корпорация, а также МВФ. Проект поможет создать комфортные условия для развития частного сектора. Для этого предусмотрено сокращение административных издержек, а также создание госагентства по поддержке малого и среднего бизнеса.

Новости экономики за 15.05.2018-7

А СВИНИНА-ТО НЕ НАСТОЯЩАЯ!

На китайском рынке свинины появится вегетарианская альтернатива. Пока традиционная китайская кухня предлагает богатый выбор блюд из настоящей свинины, активизировались производители так называемого «мяса» из растительного сырья. Альтернативная свинина имитирует вид и вкус натуральной, однако не содержит ни грамма мяса. Вместо него применяется комбинация соевого, горохового, грибного и рисового белков.

# Экономическая рубрика # Экономика

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