Новости экономики за 15.05.2018
Новости Беларуси. К экономическим событиям вторника. Кто вошел в тройку самых крупных инвесторов, сколько зарубежные бизнесмены вложили в реальный сектор экономики Беларуси, какую сумму Евросоюз выделит Беларуси на поддержку предпринимательства и почему свинина в Китае не настоящая?
Иностранные инвесторы за три месяца с начала года вложили в экономику Беларуси более 3,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ
Для сравнения за весь 2017 год в реальный сектор белорусской экономики было инвестировано порядка 9,5 миллиарда долларов. Первую тройку инвесторов традиционно составили Россия с долей в 40 %, а второе и третье место поделили Великобритания и Кипр. При этом прямые иностранные инвестиции составили 3 миллиарда долларов или 84 % от всех вложений в белорусскую экономику. Беларусь и сама выступила инвестором за рубежом. С начала года объем инвестиций – 1,5 миллиарда долларов.
ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВЫ
Евросоюз выделлит Беларуси на поддержку предпринимательства 14,5 миллиона евро. Соглашение о финансировании рассчитано на 7 лет. Деньги будут выделять в виде грантов по заявкам. Финансами будет управлять Всемирный банк и Международная финансовая корпорация, а также МВФ. Проект поможет создать комфортные условия для развития частного сектора. Для этого предусмотрено сокращение административных издержек, а также создание госагентства по поддержке малого и среднего бизнеса.
А СВИНИНА-ТО НЕ НАСТОЯЩАЯ!
На китайском рынке свинины появится вегетарианская альтернатива. Пока традиционная китайская кухня предлагает богатый выбор блюд из настоящей свинины, активизировались производители так называемого «мяса» из растительного сырья. Альтернативная свинина имитирует вид и вкус натуральной, однако не содержит ни грамма мяса. Вместо него применяется комбинация соевого, горохового, грибного и рисового белков.