«Это возможность малым и средним предприятиям провести прямые переговоры». Как белорусский бизнес реагирует на санкции?

Новости Беларуси. Ставки по кредитам в три раза ниже, доступ к закупкам крупнейших промышленных предприятий Беларуси и зеленый свет максимальному импортозамещению. 17 марта в Гомеле обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях давления и нечестной экономической игры партнеров Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда эмоции уходят, остается холодный и честный расчет. Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках дольше часа, и насколько белорусские предприятия готовы заместить импорт – ответ у наших корреспондентов.

Поиском путей сохранения экономики в новых условиях занимаются на уровне государства. Встречи с производителями и бизнесменами проходят во всех регионах страны. Малый и средний бизнес – лицом к лицу с промышленными гигантами. В помощь – цифровая платформа, где собраны списки импортных товаров и услуг, которые закупают крупные предприятия.

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

Это возможность малым и средним предприятиям провести прямые переговоры по всем позициям, по которым есть возможности для осуществления поставок на крупные предприятия.

Порой малый бизнес годами пытается наладить торговые отношения с подобными предприятиями. МТЗ и Гомсельмаш проведут переговоры уже 25 марта. Кроме того, с этой недели в Беларуси заработал колл-центр для бизнесменов. На встрече в Гомеле звучали просьбы и о работе по бартеру, финансовых и налоговых послаблениях. Среди присутствующих были и те, кто не пострадал от текущей ситуации. Предприятие «Миртек-инжиниринг» поставляет на белорусский и российский рынок приборы учета воды и газа. За два года штат увеличили в 10 раз. В планах – строительство нового производственного цеха.

Николай Слепенок, заместитель генерального директора предприятия «Миртек-инжиниринг»:

Мы бы могли построить там два крупных цеха, инвестиции бы составили примерно около 5 млн долларов.