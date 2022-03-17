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Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках? Проверили, способны ли белорусские предприятия заместить импорт

17 марта 2022 19:29
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Новости Беларуси. Ставки по кредитам в три раза ниже, доступ к закупкам крупнейших промышленных предприятий Беларуси и зеленый свет максимальному импортозамещению. 17 марта в Гомеле обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях давления и нечестной экономической игры партнеров Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда эмоции уходят, остается холодный и честный расчет.

Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках дольше часа, и насколько белорусские предприятия готовы заместить импорт – ответ у наших корреспондентов.

Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках? Проверили, способны ли белорусские предприятия заместить импорт-1

«Это возможность малым и средним предприятиям провести прямые переговоры». Как белорусский бизнес реагирует на санкции. Подробнее.

Пшеничный, ржаной, комбинированный – в сутки здесь выпекается порядка 25 тонн румяных булок. Работа не останавливается ни на секунду. Пока в одном цеху – выпечка, в соседнем созревает тесто.

Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках? Проверили, способны ли белорусские предприятия заместить импорт-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Чтобы произвести суточный объем хлеба, нужно как минимум 18 тонн муки. Она поступает на производство в штатном режиме, и это несмотря на ажиотажный спрос среди потребителей. Жаль, конечно, что камера не передает аромат продукта, который, как известно, всему голова.

Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках? Проверили, способны ли белорусские предприятия заместить импорт-7

Белорусы выбрали в магазинах месячный объем муки за несколько дней. Чтобы восстановить запасы, продавцам нужно просто время. А производители – в структуре только этого предприятия восемь филиалов по всей Брестской области – наоборот наращивают объемы.

Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках? Проверили, способны ли белорусские предприятия заместить импорт-10

Валентина Костюкевич, начальник цеха хлебопекарного предприятия:
Мука у нас поступает с нашего Брестского мукомольного комбината, сырье, в основном, мы получаем белорусское. Поэтому у нас перебоев, простоев каких-либо по этой причине не было.

Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках? Проверили, способны ли белорусские предприятия заместить импорт-13

Каждый предлагает свою линейку продуктов, способную заменить импортную. В Пинске производят хлеб длительного хранения, что увеличивает срок годности до трех месяцев. Чипсы, лаваши, поп-корн и снэки для любителей здорового образа жизни выпускают в Барановичах и Ганцевичах. Там освоили итальянские «бискотти». Экспорт ежегодно порядка миллиона долларов на том, что пышно и сладко. Рынки сбыта – Россия, Украина, Казахстан, Израиль, Сингапур и Германия. На Россию приходится половина экспорта – сегодня объем растет, условия сверхблагоприятствования работают.

Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках? Проверили, способны ли белорусские предприятия заместить импорт-16

Юлия Юрчик, заместитель директора хлебопекарного предприятия:
На сегодняшний день ведутся переговоры с увеличением поставок на российский рынок. И все, что мы поставляли на Украину, мы переориентируем на российский рынок.

# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Кристина Протосовицкая # Анна Корольчук # Валентина Костюкевич # Юлия Юрчик # Фотофакт

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