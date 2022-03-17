Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках? Проверили, способны ли белорусские предприятия заместить импорт

Новости Беларуси. Ставки по кредитам в три раза ниже, доступ к закупкам крупнейших промышленных предприятий Беларуси и зеленый свет максимальному импортозамещению. 17 марта в Гомеле обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях давления и нечестной экономической игры партнеров Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда эмоции уходят, остается холодный и честный расчет. Будет ли хлеб, когда мука не задерживается на полках дольше часа, и насколько белорусские предприятия готовы заместить импорт – ответ у наших корреспондентов.

«Это возможность малым и средним предприятиям провести прямые переговоры». Как белорусский бизнес реагирует на санкции. Подробнее. Пшеничный, ржаной, комбинированный – в сутки здесь выпекается порядка 25 тонн румяных булок. Работа не останавливается ни на секунду. Пока в одном цеху – выпечка, в соседнем созревает тесто.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Чтобы произвести суточный объем хлеба, нужно как минимум 18 тонн муки. Она поступает на производство в штатном режиме, и это несмотря на ажиотажный спрос среди потребителей. Жаль, конечно, что камера не передает аромат продукта, который, как известно, всему голова.

Белорусы выбрали в магазинах месячный объем муки за несколько дней. Чтобы восстановить запасы, продавцам нужно просто время. А производители – в структуре только этого предприятия восемь филиалов по всей Брестской области – наоборот наращивают объемы.

Валентина Костюкевич, начальник цеха хлебопекарного предприятия:

Мука у нас поступает с нашего Брестского мукомольного комбината, сырье, в основном, мы получаем белорусское. Поэтому у нас перебоев, простоев каких-либо по этой причине не было.

Каждый предлагает свою линейку продуктов, способную заменить импортную. В Пинске производят хлеб длительного хранения, что увеличивает срок годности до трех месяцев. Чипсы, лаваши, поп-корн и снэки для любителей здорового образа жизни выпускают в Барановичах и Ганцевичах. Там освоили итальянские «бискотти». Экспорт ежегодно порядка миллиона долларов на том, что пышно и сладко. Рынки сбыта – Россия, Украина, Казахстан, Израиль, Сингапур и Германия. На Россию приходится половина экспорта – сегодня объем растет, условия сверхблагоприятствования работают.