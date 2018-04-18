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«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии

18 апреля 2018 19:29
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Новости Беларуси. Оперативная информация о ценовой ситуации в стране отныне будет быстрее попадать в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, ответственное за контроль над нею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии-1

К такой договоренности 18 апреля пришло ведомство и Ассоциация розничных сетей. Коалиция уже на протяжении шести лет объединяет 17 крупнейших торговых игроков нашей страны. Такое сотрудничество позволит максимально эффективно проводить мониторинг ценообразования по основным товарным позициям.

«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии-4

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Пока это соглашение касается только продовольственных товаров, поскольку они занимают наиболее значимый удельный вес в индексе потребительских цен. Это соглашение – добрый жест, добрая воля Ассоциации розничных торговых сетей.

«Это соглашение – добрый жест»: МАРТ и Ассоциации розничных сетей подписали договоренность о взаимодействии-7

Наталья Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей:
Мы просто будем оперативно исполнять то, что хотели бы видеть жители республики, наше население. Чтобы они были осведомлены о том, что делается сегодня в торговле, производственной базе. Мы знаем топовые позиции, которые больше всего приобретаются. Мы сегодня расставили реперные точки и будем по ним вести постоянный контроль.

Сегодня в Беларуси достигнут баланс присутствия на рынке между магазинами шаговой доступности и представителями крупного ретейла. Последние, к слову, сегодня занимают более 55 % всех торговых площадей нашей страны.

# Экономика # Фотофакт # Торговля в Беларуси # Владимир Колтович # Наталья Шаблинская

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