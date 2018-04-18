Новости экономики за 18.04.2018

Новости Беларуси. Белорусская делегация направилась в Вашингтон для участия в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители министерств экономики и финансов, а также Национального банка нашей страны примут участие в общемировой дискуссии о судьбе экономики, финансовой стабильности и занятости на планете.

Накануне МВФ опубликовал новый обзор мировой экономики, в котором улучшил прогноз роста белорусской экономики в 2018 году. Эксперты ожидают, что ВВП вырастет на 2,8%, ранее в Фонде предполагали, что белорусская экономика в 2018 году покажет рост на 0,7%. Кроме того, в МВФ скорректировали прогноз по инфляции в Беларуси: ожидается, что в ближайшие два года она будет равняться не более 6%. Ранее предполагалось, что она составит 7,5%. ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

Правительство утвердило механизм для увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы. На их оклады, в первую очередь, влияет тарифная ставка первого разряда. Сейчас это 34 рубля. В дальнейшем руководители организаций могут устанавливать к этому показателю повышающие коэффициенты. Резерв для роста – оптимизация структуры и численности работников в коллективе, а также экономия средств. Напомним, что к 2020 году доходы бюджетников будут не ниже 80% от средней зарплаты по стране. В ХАЙНАНЬ БЕЗ ВИЗЫ