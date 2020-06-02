«Улучшит возможности на зарубежных площадках». Акции «Белавтодора» включили в котировальный лист БВФБ

«Белавтодору» вручили соответствующий сертификат. О запуске площадки оповестили символичным ударом в биржевой колокол. Отныне предприятие станет более узнаваемым, открытым и привлекательным для зарубежных инвесторов.

Чтобы получить новые привилегии, необходимо было выполнить определенные требования биржи. В частности, для прохождения процедуры так называемого листинга предприятие должно быть прибыльным, с долей государства не меньше 75 % и опытом работы не меньше года.

Кроме того, вступили в силу новые правила, согласно которым изменилась структура допуска ценных бумаг к обращению на бирже. Ее разделяют на основной рынок, рынок госпредприятий, инноваций, а также компаний малого и среднего бизнеса.

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи: Эти ценные бумаги имеют лучшую перспективу на продажу, на обращение. Для предприятия это лучшая перспектива на получение финансирования. И для них эта история, отработанная на локальном рынке, на национальном сегменте, улучшит возможности на зарубежных площадках.

Алексей Васильев, первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Это даст возможность, в том числе более серьезный толчок для развития фондового рынка и в принципе финансовой системы в нашей стране.

Мы проанализировали все наши компании с госучастием и мы увидели, что все ожидали, как это получится у других. Поэтому нам пришлось сконцентрироваться на «Белавтодоре» для того, чтобы пройти этот путь и показать, что ничего страшного здесь нет.