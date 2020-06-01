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Евразийский банк развития получил статус участника торгов на БВФБ

01 июня 2020 15:16
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Новости Беларуси. На Белорусской валютно-фондовой бирже появилась первая международная финансовая организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статус участника торгов на фондовом рынке получил Евразийский банк развития. Специалисты рассчитывают, что его появление добавит рынку новую ликвидность, а сам банк сможет расширить на нем свое присутствие.

Сейчас участниками торгов на фондовом рынке выступают 67 организаций, в том числе 27 банков и 40 брокерских компаний. Только за первый квартал 2020 года общая сумма сделок превысила 2,5 миллиарда рублей.

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# Банк развития # Экономика # Сергей Савицкий

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