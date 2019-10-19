Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег

Новости Беларуси. В Национальном банке Беларуси открылась обновленная экспозиция Музея денег. Выставка приурочена к 25-летию белорусского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее первыми посетителями стали школьники из Пинска. Экскурсию ученикам провел председатель правления Нацбанка. С Павлом Каллауром пятиклассники встретились лично. Школьники увидели рабочий кабинет председателя, зал заседаний правления и, конечно, уникальные экспонаты.

Это денежные знаки, которые «ходили» в стране в течение четверти века. А также эскизы банкнот, не вышедших в обращение. К примеру, рублевые купюры с изображением Янки Купалы, Якуба Коласа, Франциска Скорины.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Я думаю, что без финансовой грамотности представить современного человека крайне сложно. Это понимание у детей, у внуков, что просто так с неба ничего не валится, не сыплется, его нужно формировать. Ну, и приучать к работе.