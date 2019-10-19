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Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег

19 октября 2019 16:54
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Новости Беларуси. В Национальном банке Беларуси открылась обновленная экспозиция Музея денег. Выставка приурочена к 25-летию белорусского рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег-1

Ее первыми посетителями стали школьники из Пинска. Экскурсию ученикам провел председатель правления Нацбанка. С Павлом Каллауром пятиклассники встретились лично. Школьники увидели рабочий кабинет председателя, зал заседаний правления и, конечно, уникальные экспонаты.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег-4

Это денежные знаки, которые «ходили» в стране в течение четверти века. А также эскизы банкнот, не вышедших в обращение. К примеру, рублевые купюры с изображением Янки Купалы, Якуба Коласа, Франциска Скорины.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег-7

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Я думаю, что без финансовой грамотности представить современного человека крайне сложно. Это понимание у детей, у внуков, что просто так с неба ничего не валится, не сыплется, его нужно формировать. Ну, и приучать к работе.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег-10

Школьники из Пинска прислали видео-поздравление с 25-летием белорусского рубля. Такой конкурс Нацбанк объявил еще в сентябре. Ролик признали лучших среди 23 работ.

Павел Каллаур провёл для пятиклассников экскурсию по обновлённой экспозиции Музея денег-13

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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