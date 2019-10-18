Президент Беларуси о сфере услуг: «Где-то зарегулированность – давайте, в течение недели разрегулируем»

Новости Беларуси. Во время визита Александра Лукашенко в Академию управления много раз звучала тема IT, других векторов экономического роста – от логистики до сферы услуг. Причем звучали не только вопросы, но и предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бичун, начальник отдела Министерства экономики:

Мне как экономисту, который работает со сферой услуг, немножко за сферу услуг обидно, потому что ее как-то забывают, она все время в тени. Хотя, если посмотреть статистику, более 50 % добавленной стоимости в нашем ВВП – это сфера услуг. Общемировой показатель – это 2/3, то есть мы уже немножко не догоняем. Мне кажется, что сфера услуг может стать новым драйвером роста белорусской экономики. Но эта сфера еще не раскрыта, ее потенциал еще в полной мере нами не изучен и не использован. Мой вопрос в чем: действительно ли вы тоже согласны с тезисом о том, что сфера услуг – это наше будущее? И что тоже надо вкладывать ресурсы, пересматривать правила игры в этой сфере? Может быть, даже самим создавать эти правила игры и предлагать их на международной арене, например, на дискуссиях на площадке Всемирной торговой организации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что вы из Минэкономики. Поставьте министру задачу, чтобы внесли предложение по развитию сферы услуг. Анастасия Бичун:

Пусть меня простит Дмитрий Николаевич. Александр Лукашенко:

Но ты молодец. Мне понравилось, что вообще молодая девушка, и она так прилично владеет этим вопросом. Сфера услуг… не совсем так, что мы на нее не обращаем внимание. Знаете, сфера услуг – это всегда прибыльное дело для нас. Мы всегда продвинуты были, и сейчас с нами очень сложно конкурировать.

Пример могу привести с автомобильными перевозками. Вы знаете, как нас душат. Мы предоставили: пожалуйста, возите из третьих стран, перевозите из Беларуси в Россию и из России в Беларусь, свободный доступ на рынок. А нас даже крупная Россия не пускает. Она нам разрешение эти выдает – вы, наверное, в курсе. Анастасия Бичун:

Евразийская интеграция – это наше направление. Александр Лукашенко:

Да. Вот 70 тысяч поездок или «ездок» автомобилей, но не больше. Чудеса полные. Почему? Боятся. Потому что я на транспорте вам показываю, что сфера услуг колоссальная. Так же и в других сферах: IT – это тоже мощная сфера, связанная с услугами, и многое, многое другое. Это говорит о продвинутости. И вообще, у нас всегда положительное сальдо по сфере услуг. Поэтому это продвинутая достаточно отрасль и сфера. А вот ваше предложение… Это не новое предложение, но как-то я на это не обращал внимание, что нам надо, может быть, как айтишников, поддержать отдельные направления сферы услуг, чтобы получить тот же эффект, как и от айтишников.