Президент Беларуси о сфере услуг: «Где-то зарегулированность – давайте, в течение недели разрегулируем»
Новости Беларуси. Во время визита Александра Лукашенко в Академию управления много раз звучала тема IT, других векторов экономического роста – от логистики до сферы услуг. Причем звучали не только вопросы, но и предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Бичун, начальник отдела Министерства экономики:
Мне как экономисту, который работает со сферой услуг, немножко за сферу услуг обидно, потому что ее как-то забывают, она все время в тени. Хотя, если посмотреть статистику, более 50 % добавленной стоимости в нашем ВВП – это сфера услуг. Общемировой показатель – это 2/3, то есть мы уже немножко не догоняем.
Мне кажется, что сфера услуг может стать новым драйвером роста белорусской экономики. Но эта сфера еще не раскрыта, ее потенциал еще в полной мере нами не изучен и не использован.
Мой вопрос в чем: действительно ли вы тоже согласны с тезисом о том, что сфера услуг – это наше будущее? И что тоже надо вкладывать ресурсы, пересматривать правила игры в этой сфере? Может быть, даже самим создавать эти правила игры и предлагать их на международной арене, например, на дискуссиях на площадке Всемирной торговой организации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, что вы из Минэкономики. Поставьте министру задачу, чтобы внесли предложение по развитию сферы услуг.
Анастасия Бичун:
Пусть меня простит Дмитрий Николаевич.
Александр Лукашенко:
Но ты молодец. Мне понравилось, что вообще молодая девушка, и она так прилично владеет этим вопросом. Сфера услуг… не совсем так, что мы на нее не обращаем внимание. Знаете, сфера услуг – это всегда прибыльное дело для нас. Мы всегда продвинуты были, и сейчас с нами очень сложно конкурировать.
Пример могу привести с автомобильными перевозками. Вы знаете, как нас душат. Мы предоставили: пожалуйста, возите из третьих стран, перевозите из Беларуси в Россию и из России в Беларусь, свободный доступ на рынок. А нас даже крупная Россия не пускает. Она нам разрешение эти выдает – вы, наверное, в курсе.
Анастасия Бичун:
Евразийская интеграция – это наше направление.
Александр Лукашенко:
Да. Вот 70 тысяч поездок или «ездок» автомобилей, но не больше. Чудеса полные. Почему? Боятся. Потому что я на транспорте вам показываю, что сфера услуг колоссальная. Так же и в других сферах: IT – это тоже мощная сфера, связанная с услугами, и многое, многое другое. Это говорит о продвинутости. И вообще, у нас всегда положительное сальдо по сфере услуг. Поэтому это продвинутая достаточно отрасль и сфера.
А вот ваше предложение… Это не новое предложение, но как-то я на это не обращал внимание, что нам надо, может быть, как айтишников, поддержать отдельные направления сферы услуг, чтобы получить тот же эффект, как и от айтишников.
Анастасия Бичун:
Большой пласт деловых услуг: юридические, бухгалтерские, аудиторские, архитектурные услуги. Вот там, может, даже не нужно никого освобождать от налогов. Можно где-то посмотреть, сделать такую ревизию. Может, где-то излишнее регулирование, недостаточная из-за этого конкуренция, и от этого рынок немножко тормозится. Поэтому я очень рада, что вы меня услышали, и я Дмитрию Николаевичу подкину идею.
Александр Лукашенко:
Жду. Я жду предложений. Минэкономики на то у меня и существует, чтобы внести предложения, особенно такие простые. Где-то зарегулированность – давайте, в течение недели разрегулируем.