Валютный договор в Беларуси теперь можно зарегистрировать самому. Что для этого надо?

Новости Беларуси. В Беларуси запущен портал регистрации валютных договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с введением с 9 июля новых правил обмена валют.

Начнет работу система валютного мониторинга Нацбанка. Резидентам Республики Беларусь необходимо регистрировать на веб-портале главного финансового учреждения валютные договоры, заключенные c нерезидентами. Также нужно создать личный кабинет, заранее получив ключ электронной цифровой подписи.