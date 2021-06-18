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Валютный договор в Беларуси теперь можно зарегистрировать самому. Что для этого надо?

18 июня 2021 15:12
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Новости Беларуси. В Беларуси запущен портал регистрации валютных договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с введением с 9 июля новых правил обмена валют.

Валютный договор в Беларуси теперь можно зарегистрировать самому. Что для этого надо?-1

Начнет работу система валютного мониторинга Нацбанка. Резидентам Республики Беларусь необходимо регистрировать на веб-портале главного финансового учреждения валютные договоры, заключенные c нерезидентами. Также нужно создать личный кабинет, заранее получив ключ электронной цифровой подписи.

Валютный договор в Беларуси теперь можно зарегистрировать самому. Что для этого надо?-4

Физлица создают и входят в личный кабинет при помощи логина и пароля. Валютный договор резидент регистрирует самостоятельно либо с использованием услуг банков. Сделать это необходимо до начала исполнения обязательств по договору.

# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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