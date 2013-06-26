Белорусская делегация принимает участие в форуме «Атомэкспо-2013» и конференции МАГАТЭ

Новости Беларуси. Форум «Атомэкспо-2013» и конференция МАГАТЭ стартуют сегодня в Санкт-Петербурге. Экспозиции развернут более 100 компаний атомной отрасли из Германии, Китая, США, Франции, Японии и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна приняла и выполняет национальную ядерно-энергетическую программу и реализует проект строительства Белорусской АЭС. Процесс ведется в строгом соответствии со стандартами и рекомендациями МАГАТЭ и с привлечением консультативной и технической помощи агентства.