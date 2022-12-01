Новости экономики на РТР-Беларусь за 01.12.2022

Сколько стран уже успели распробовать нашу молочную продукцию? Когда белорусские медики получат машины скорой помощи отечественного производства? И каким был уровень экспорта за 10 месяцев 2022 года? Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Торговля в Беларуси за октябрь побила рекорд – 3,6 миллиарда долларов

Беларусь постепенно восстанавливает объемы своего экспорта. По данным Минэкономики, в сентябре от зарубежных продаж получили на 123 миллиона больше, чем за тот же месяц 2021-го. А в октябре внешняя торговля Беларуси добилась рекордных показателей – 3,6 миллиарда долларов. Это выше среднего значения за весь 2021-й, который считался одним из самых успешных по поставкам товаров. По статистике, за 10 месяцев, в стране наблюдается товарный профицит: экспорт превышает импорт почти на полмиллиарда долларов. Растут поставки инвестиционных, промежуточных и потребительских товаров. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2023 год, в Беларуси ожидается рост экспорта на 5,5 %. Продолжится переориентация экспортных потоков, строительство новых маршрутов. В планах – развитие кооперации с Россией и на пространстве ЕАЭС, импортозамещение, перестройка системы расчетов. Кому экспортируют машины скорой помощи отечественного производства?

В Минске осваивают производство машин скорой помощи. Над проектом работает завод автоприцепов и кузовов. Цель производителя – создать современную технику для комфортной работы фельдшерских бригад. Поэтому предприятие тесно сотрудничает с Минздравом и учитывает пожелания медиков. Базовое шасси изготавливают на брестском заводе-филиале МАЗа. Все машины оснащены передовым оборудованием, в том числе с учетом ковидных ограничений: продумана система быстрой замены кислородных баллонов, а кабину от салона защищает герметичная перегородка. Уже есть заказ Минздрава на такие машины, первую партию планируется поставить до конца года. Интерес проявляют и российские партнеры, в частности руководство Санкт-Петербурга. Экспорт белорусской молочки вырос на 30 %

Экспорт белорусской молочной продукции в январе-сентябре прибавил около 30 %. В стране ежегодно производится почти в 4 раза больше молочки, чем требуется населению. Это позволяет полностью обеспечить внутренний спрос, а остатки отправлять на экспорт. География поставок составляет 50 стран. 88 % отгрузок приходится на страны СНГ и ближнее зарубежье. Тем не менее год от года растут поставки нашей молочной продукции в страны дальней дуги. Наше продовольствие открывает для себя такие экзотические страны, как Нигер и Гана. Один из наиболее активно растущих рынков – Китай. Там увеличивается потребление отечественного масла, мороженого, сыров. Не теряют популярности в Поднебесной и сухие молочные продукты: за 9 месяцев поставки выросли более чем на 50 %. Курсы валют, установленные Нацбанком.