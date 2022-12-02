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Новости экономики на РТР-Беларусь за 02.12.2022

02 декабря 2022 16:06
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Какие экспортные цены установлены в стране на мясную и молочную продукцию? Почему компания из Индии заключила небольшую сделку на белорусской товарной бирже? И чем привлекают наши компании займы в китайской валюте? Подробности в нашем экономическом обзоре.  

Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 02.12.2022-1

Минимальные экспортные цены на молочную и мясную продукцию изменились  

Согласно постановлению Минсельхозпрода, стоимость товара зависит от того, куда будут отгружены товары. При поставках в Россию, страны ЕАЭС, СНГ и Грузию установлены свои цифры. Например, цена свежей, охлажденной и замороженной говядины, а также мяса молодняка крупного рогатого скота не должна быть дешевле 4,30 долларов за килограмм. В остальные государства можно поставлять эту продукцию чуть дороже. Кроме того, установлены минимальные цены для сухого молока и сливок, сливочного масла и сыров.  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 02.12.2022-4

Первую сделку с участием индийской компании заключили на Белорусской универсальной товарной бирже  

23 тонны сырья для химпроизводства направят крупному фармацевтическому предприятию. Данная партия пробная. Она позволит отработать биржевой механизм, проведение расчетов, логистику и контроль качества. Партнеров интересуют различные реагенты и химикаты, производимые в Беларуси. Экспортные биржевые торги продукцией химии и нефтехимии проводят на БУТБ с 2021 года. За рубеж поставляются в том числе синтетические волокна, бензины, масла и растворители. Основные рынки сбыта – Россия, Китай, Сирия, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Узбекистан.  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 02.12.2022-7

Один из белорусских банков выдал первый кредит бизнесу в китайской валюте  

Сумма сделки – 22 миллиона юаней. В переводе на белорусские рубли это около 7,5 миллионов. Их направят на реализацию проектов в сфере дорожного строительства. Спрос на данный вид займов в стране большой. До конца 2022 года на кредиты банк планирует направить порядка 100 миллионов юаней. Это позволит бизнесу страховать валютные риски при расчетах с партнерами из Китая.  

А сейчас о курсах валют.  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 02.12.2022-10

2 и 3 декабря доллар торгуется за 2 рубля 43 копейки, евро на 8 копеек больше. За 100 российских придется отдать почти 4 белорусских рубля. Вся информация на ваших экранах.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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