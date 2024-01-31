Новости экономики за 31.01.2024

Как менялись доходы белорусов в минувшем году? Сколько кредитов выдали банки за 2023 год и какую инициативу обсуждают на законодательном уровне, чтобы снизить долговую нагрузку на отдельные категории заемщиков? А также ожидания промышленников в Год качества. На что рассчитывают руководители предприятий и какой прогноз более вероятен?

Об этом и не только в деловом обзоре Натальи Надольской.

В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ