Новости экономики за 31.01.2024

Как менялись доходы белорусов в минувшем году? Сколько кредитов выдали банки за 2023 год и какую инициативу обсуждают на законодательном уровне, чтобы снизить долговую нагрузку на отдельные категории заемщиков? А также ожидания промышленников в Год качества. На что рассчитывают руководители предприятий и какой прогноз более вероятен?
Об этом и не только в деловом обзоре Натальи Надольской.
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
В Беларуси началась разработка платформы для цифрового рубля. Программистам предстоит создать ядро платформы, а затем и финансовые сервисы. Тема внедрения цифрового рубля поднималась на расширенном заседании правления Нацбанка. Цифровой рубль – новая, еще одна форма белорусского рубля (помимо наличной и безналичной). Фактически это та же криптовалюта, но только эмитируемая государством. Россия в 2024 году приступила к тестированию расчетов с цифровым рублем на реальных операциях. По мнению руководства белорусского Нацбанка, наибольший интерес цифровой рубль будет представлять в трансграничных платежах.
Читайте также:
Минэкономики: руководители предприятий ожидают увеличения объёмов производства и спроса на продукцию
Более 15 млн рублей выдано белорусам на покупку отечественной продукции
В Беларуси могут ввести новую опцию отсрочки платежа по кредиту