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«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии

06 апреля 2020 19:51
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Новости Беларуси. Такая теплая погода на руку в первую очередь аграриям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Южные регионы Беларуси – Брестская и Гомельская область – первыми завершили сев ранних яровых. В центральной части посевная в самом разгаре, на севере – только набирает обороты. На нехватку влаги аграрии отвечают высокими темпами и ранними сроками. Так, брестчане уже приступили к севу сахарной свеклы.

Репортаж с полей – Кристины Протосовицкой.

«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии -1



Не дожидаясь выкрутасов погоды, в «Агро-саде Рассвет» ранние яровые посеяли еще в середине марта. Пережидая ночные заморозки, начинали к полудню. Сейчас – дело за сахарной свеклой. Оттягивать некуда – ближайшие две недели без капли дождя. Чтобы удержать последний запас почвенной влаги, начали раньше, а темпы выше. Уже отсеяли 50 % площадей.   

«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии -3



С математеческой точностью – другого отношения свекла к себе не простит. Непростая культура для аграриев требует строгого соблюдения технологии. Мало просто качественно «взбить подушку» под сев.  

«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии -5



Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Буквально плечом, чувствуя друг друга – техника работает в тесном тандеме. Одновременно идет приглаживание, а следом и сев. Прихотливой свекле нужна идеальная поверхность.

Опытные аграрии говорят, поле должно быть, как стол. Сев идет 4-6 километров в час. Семена датской селекции сорта «Лимузин» отправляются в почву после тщательного прикатывания. Это позволит сохранить влагу. Николай Пастерук два десятка лет за рулем своего железного коня. Говорит, такой суши не припомнит.

«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии -8



Николай Пастерук, механизатор ОАО «Агро-сад Рассвет»:
Не помню такой весны – сушь, пыль идет. Надо идти след в след, Получается, агрегаты прошли и подготовили, надо сразу же сеять, чтобы влага не испарялась, надо успеть.  

«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии -10



Многожанровая техника позволяет запараллелить все процессы – подготовка почвы, приглаживание и посев. Тем самым выиграть в непростых обстоятельствах. 

«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии -12



Олег Циолта, главный агроном ОАО «Агро-сад Рассвет»:
Если влаги и дальше не будет, то свекле несладко придется. Мы делаем все возможное, зависимое от нас, чтобы компенсировать недостаток влаги. Но, как известно, мы зависим очень от природы.

В Брестской области уже в семи районах приступили к севу сахарной свеклы. Параллельно продолжают сеять лен, однолетние травы уже больше 70 %. 

«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии -15



Виктор Безсилко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Сейчас мы наблюдаем на полях очень большой недостаток влаги. Относительно этого идет ветер, поднимается пыль. Это, конечно, плохо для аграриев, потому что для каждого семени нужна влага, чтобы оно проросло и развивалось.

«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии -17



Техника не уйдет с поля хозяйства до темноты, пока последнее семя из 130 тысяч не упадет в землю. Каждый день для аграриев сегодня на вес золота. Или капли влаги, за которую они еще поборются с небесной канцелярией. 

# Уборочная кампания # Экономика # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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