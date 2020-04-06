«Если влаги не будет, то свёкле несладко придётся». С какими трудностями столкнулись белорусские аграрии

Новости Беларуси. Такая теплая погода на руку в первую очередь аграриям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Южные регионы Беларуси – Брестская и Гомельская область – первыми завершили сев ранних яровых. В центральной части посевная в самом разгаре, на севере – только набирает обороты. На нехватку влаги аграрии отвечают высокими темпами и ранними сроками. Так, брестчане уже приступили к севу сахарной свеклы. Репортаж с полей – Кристины Протосовицкой.





Не дожидаясь выкрутасов погоды, в «Агро-саде Рассвет» ранние яровые посеяли еще в середине марта. Пережидая ночные заморозки, начинали к полудню. Сейчас – дело за сахарной свеклой. Оттягивать некуда – ближайшие две недели без капли дождя. Чтобы удержать последний запас почвенной влаги, начали раньше, а темпы выше. Уже отсеяли 50 % площадей.





С математеческой точностью – другого отношения свекла к себе не простит. Непростая культура для аграриев требует строгого соблюдения технологии. Мало просто качественно «взбить подушку» под сев.





Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Буквально плечом, чувствуя друг друга – техника работает в тесном тандеме. Одновременно идет приглаживание, а следом и сев. Прихотливой свекле нужна идеальная поверхность.





Опытные аграрии говорят, поле должно быть, как стол. Сев идет 4-6 километров в час. Семена датской селекции сорта «Лимузин» отправляются в почву после тщательного прикатывания. Это позволит сохранить влагу. Николай Пастерук два десятка лет за рулем своего железного коня. Говорит, такой суши не припомнит.





Николай Пастерук, механизатор ОАО «Агро-сад Рассвет»:

Не помню такой весны – сушь, пыль идет. Надо идти след в след, Получается, агрегаты прошли и подготовили, надо сразу же сеять, чтобы влага не испарялась, надо успеть.





Многожанровая техника позволяет запараллелить все процессы – подготовка почвы, приглаживание и посев. Тем самым выиграть в непростых обстоятельствах.





Олег Циолта, главный агроном ОАО «Агро-сад Рассвет»:

Если влаги и дальше не будет, то свекле несладко придется. Мы делаем все возможное, зависимое от нас, чтобы компенсировать недостаток влаги. Но, как известно, мы зависим очень от природы.





В Брестской области уже в семи районах приступили к севу сахарной свеклы. Параллельно продолжают сеять лен, однолетние травы – уже больше 70 %.





Виктор Безсилко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Сейчас мы наблюдаем на полях очень большой недостаток влаги. Относительно этого идет ветер, поднимается пыль. Это, конечно, плохо для аграриев, потому что для каждого семени нужна влага, чтобы оно проросло и развивалось.