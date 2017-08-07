Если погода поможет, за неделю с половиной уберем: в Минской области поздравили первых тысячников

Жатва опоздала, нужно было включить реактивную скорость. Экипаж Геннадия Кулика четыре дня подряд «выдавал» по 140 тонн. Большое желание, умноженное на трудолюбие, позволили первыми в области примерить лавры победителей.

Геннадий Кулик, комбайнер сельхозпредприятия «Красная звезда» Клецкого района:

Почти каждый год были тысячи, и по две тысячи было. В 2012 году ездил на «Дожинки». Если погода поможет, за неделю с половиной уберем.

Работа на полях – днем ​​и ночью: времени, чтобы без потерь собрать хлеб, не так и много. Необходимо справиться за две недели. Поставлена ​​задача: до 20 августа закончить жатву. Сейчас аграрии Минщины намолотили полмиллиона тонн зерна, планируют – два.