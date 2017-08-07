Если погода поможет, за неделю с половиной уберем: в Минской области поздравили первых тысячников

Аграрии Минщины берут новые вершины. В регионе – первые тысячники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Клецком районе принимали поздравления и благодарности комбайнер Геннадий Кулик и водитель Михаил Халапук.
Жатва опоздала, нужно было включить реактивную скорость. Экипаж Геннадия Кулика четыре дня подряд «выдавал» по 140 тонн. Большое желание, умноженное на трудолюбие, позволили первыми в области примерить лавры победителей.
Геннадий Кулик, комбайнер сельхозпредприятия «Красная звезда» Клецкого района:
Почти каждый год были тысячи, и по две тысячи было. В 2012 году ездил на «Дожинки». Если погода поможет, за неделю с половиной уберем.
Работа на полях – днем и ночью: времени, чтобы без потерь собрать хлеб, не так и много. Необходимо справиться за две недели. Поставлена задача: до 20 августа закончить жатву. Сейчас аграрии Минщины намолотили полмиллиона тонн зерна, планируют – два.
Урожайность – чуть меньше 40 центнеров с гектара.