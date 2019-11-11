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Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?

11 ноября 2019 10:57
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Аккуратные газоны, кованые заборы, «зеленый дизайн», пестрые фасады зданий… О том, что ты ушел из города и дошагал до так называемой периферии, даже и не подумаешь.

О развитии АПК Беларуси и жизни в сельской местности страны рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?-1

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?-3

Этому хозяйству уже более 60 лет. Вертелишки еще в СССР был образцовым экспериментальным сельским поселком. Впрочем, таких на просторах страны-гиганта было много. А вот сохранить имидж и звание, а результаты приумножить сумели едва ли не только в Беларуси.

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?-6

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?-8

После развала Советского Союза колхоз потерял свой особый статус. Когда «прогресс» было впору переименовывать в «регресс», хозяйство возглавил Герой Беларуси Василий Ревяко.

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За два десятка лет урожайность сахарной свеклы, картофеля удвоилась, зерновых собирают здесь почти 100 центнеров с гектара, удои увеличились также вдвое, валовое производство цыплят-бройлеров увеличилось в 3 раза.

Все это неоспоримые успехи СПК. Но как ни один саженец яблони не вырастет без опоры, так ни одно агрохозяйство – без поддержки государства.

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?-11

Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?-13

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области, Герой Беларуси:
Сельский труд вообще своеобразен. С точки зрения большого сельскохозяйственного кооператива мы можем удовлетворять социальные потребности человека, работающего на селе.

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Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Экономика # Василий Ревяко # Фотофакт

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