Более 60 лет в истории страны. Какими достижениями гордится СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области?

О развитии АПК Беларуси и жизни в сельской местности страны рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Аккуратные газоны, кованые заборы, «зеленый дизайн», пестрые фасады зданий… О том, что ты ушел из города и дошагал до так называемой периферии, даже и не подумаешь.

Этому хозяйству уже более 60 лет. Вертелишки еще в СССР был образцовым экспериментальным сельским поселком. Впрочем, таких на просторах страны-гиганта было много. А вот сохранить имидж и звание, а результаты приумножить сумели едва ли не только в Беларуси.

После развала Советского Союза колхоз потерял свой особый статус. Когда «прогресс» было впору переименовывать в «регресс», хозяйство возглавил Герой Беларуси Василий Ревяко.

От плуга и сохи до современных комбайнов: как эволюционировала техника в АПК Беларуси

За два десятка лет урожайность сахарной свеклы, картофеля удвоилась, зерновых собирают здесь почти 100 центнеров с гектара, удои увеличились также вдвое, валовое производство цыплят-бройлеров увеличилось в 3 раза.

Все это неоспоримые успехи СПК. Но как ни один саженец яблони не вырастет без опоры, так ни одно агрохозяйство – без поддержки государства.