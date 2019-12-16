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Когда в Беларуси будут продавать хлеб в бумажной упаковке?

16 декабря 2019 15:01
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Новости Беларуси. Хлеб в бумажной упаковке появится в продаже уже весной 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хлебобулочные изделия предприятий концерна «Минскхлебпром» с 2020 года будут фасоваться в экологичную бумажную обертку.

Когда в Беларуси будут продавать хлеб в бумажной упаковке?-1

Производство пробных партий упаковки и гофроящиков начнется уже в январе. В реализации программы будут задействованы три предприятия концерна «Беллесбупром». Промышленное производство начнется после того, как будут получены результаты испытаний в начале 2020 года.

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# Экология # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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