Когда в Беларуси будут продавать хлеб в бумажной упаковке?

Новости Беларуси. Хлеб в бумажной упаковке появится в продаже уже весной 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хлебобулочные изделия предприятий концерна «Минскхлебпром» с 2020 года будут фасоваться в экологичную бумажную обертку.

Производство пробных партий упаковки и гофроящиков начнется уже в январе. В реализации программы будут задействованы три предприятия концерна «Беллесбупром». Промышленное производство начнется после того, как будут получены результаты испытаний в начале 2020 года.