От строительства до программирования: бизнесмены Беларуси и Венгрии продумывают новые проекты

Новости Беларуси. Минск 28 сентября станет площадкой для встречи деловых кругов Беларуси и Венгрии. В столице пройдет совместный бизнес-форум.

Взаимный интерес для сторон представляет сотрудничество и совместные проекты в строительстве, промышленности, программировании и сельском хозяйстве.

Также речь пойдет о поставках напитков и продуктов питания, продукции деревообработки и реализации сельскохозяйственной техники.

Форум станет очередным шагом в развитии тесного сотрудничества двух стран. Встреча организована БелТПП под эгидой Венгерской торгово-промышленной палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.