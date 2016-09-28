Прямой эфир

От строительства до программирования: бизнесмены Беларуси и Венгрии продумывают новые проекты

28 сентября 2016 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск 28 сентября станет площадкой для встречи деловых кругов Беларуси и Венгрии. В столице пройдет совместный бизнес-форум.

Взаимный интерес для сторон представляет сотрудничество и совместные проекты в строительстве, промышленности, программировании и сельском хозяйстве.

Также речь пойдет о поставках напитков и продуктов питания, продукции деревообработки и реализации сельскохозяйственной техники.

Форум станет очередным шагом в развитии тесного сотрудничества двух стран. Встреча организована БелТПП под эгидой Венгерской торгово-промышленной палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор Белорусской АЭС: «Мы уже приступили к полному монтажу турбины»
27 сентября 2016 18:46

Гендиректор Белорусской АЭС: «Мы уже приступили к полному монтажу турбины»

Новости экономики за 27.09.2016
27 сентября 2016 15:53

Новости экономики за 27.09.2016

Информационные стенды, по которым можно будет следить за ходом строительства БелАЭС, откроют 27 сентября в Вене
27 сентября 2016 06:09

Информационные стенды, по которым можно будет следить за ходом строительства БелАЭС, откроют 27 сентября в Вене