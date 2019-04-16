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Оставшиеся путёвки в белорусские санатории будут проданы по более высоким ценам

16 апреля 2019 17:04
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Новости Беларуси. Отечественные санатории с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее. 80-90 % путёвок на летние месяцы уже выкуплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оставшиеся путёвки в белорусские санатории будут проданы по более высоким ценам-1

Осталось ограниченное количество мест и они, возможно, будут проданы по более высоким ценам. На сегодня стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере составляет примерно 53 рубля. На оставшиеся путёвки цена повысится до 55 рублей.

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# Отдых # Экономика # Фотофакт

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