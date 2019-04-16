Новости экономики за 16.04.2019

Новости Беларуси. Правительство и Национальный банк утвердили план совместных действий на ближайшие 5 лет по повышению финансовой грамотности населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом обозначены приоритетные темы для информирования, определены конкретные формы и содержание занятий по повышению уровня знаний для разных социальных и возрастных категорий: от школьников до пенсионеров. В целом план выглядит, как пошаговая инструкция и содержит 54 пункта.

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Предполагается, что его реализация научит людей самостоятельно вести учёт доходов и расходов, планировать личный бюджет, формировать «подушку безопасности», рационально пользоваться кредитами и так далее.

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