Новости экономики за 16.04.2019

Новости Беларуси. Правительство и Национальный банк утвердили план совместных действий на ближайшие 5 лет по повышению финансовой грамотности населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Правительство и Национальный банк утвердили план совместных действий на ближайшие 5 лет по повышению финансовой грамотности населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документом обозначены приоритетные темы для информирования, определены конкретные формы и содержание занятий по повышению уровня знаний для разных социальных и возрастных категорий: от школьников до пенсионеров. В целом план выглядит, как пошаговая инструкция и содержит 54 пункта.
В ЕАЭС перейдут на единую систему электронных автопаспортов к 1 ноября
Предполагается, что его реализация научит людей самостоятельно вести учёт доходов и расходов, планировать личный бюджет, формировать «подушку безопасности», рационально пользоваться кредитами и так далее.
БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ
16 апреля в столице Кыргызстана начала работу представительная международная продовольственная выставка. Организатор отечественной экспозиции Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел нашей страны под брендом «Made in Belarus» собрал на едином стенде производителей кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов. В рамках форума запланированы многочисленные встречи и переговоры с представителями местных торговых сетей.
Оставшиеся путёвки в белорусские санатории будут проданы по более высоким ценам
Выставка в Бишкеке имеет особое значение для отечественных компаний, так как Кыргызстан является участником Евразийского экономического союза и между нашими странами сняты все таможенные барьеры. В 2018 году взаимный товарооборот превысил 130 миллионов долларов, 120 из которых пришлись на экспорт белорусских товаров.