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В ЕАЭС перейдут на единую систему электронных автопаспортов к 1 ноября

16 апреля 2019 17:05
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Новости Беларуси. Переход всех стран Евразийского экономического союза на систему электронных паспортов транспортных средств, который должен завершиться к началу ноября, будет абсолютно безболезненным для автовладельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕАЭС перейдут на единую систему электронных автопаспортов к 1 ноября-1

Стало известно, что они смогут пользоваться ныне действующими бумажными документами столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят их обменять, не потеряют или пока автомобиль не будет утилизирован. Новые же паспорта будут выдаваться только в электронном виде.

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# Автомобили # Экономика # Фотофакт

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