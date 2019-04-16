В ЕАЭС перейдут на единую систему электронных автопаспортов к 1 ноября

Новости Беларуси. Переход всех стран Евразийского экономического союза на систему электронных паспортов транспортных средств, который должен завершиться к началу ноября, будет абсолютно безболезненным для автовладельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что они смогут пользоваться ныне действующими бумажными документами столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят их обменять, не потеряют или пока автомобиль не будет утилизирован. Новые же паспорта будут выдаваться только в электронном виде.