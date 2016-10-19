Павел Каллаур: уровень инфляции в 12% до конца года будет сохранен

Новости Беларуси. В Беларуси решены задачи по увеличению доли безналичных расчетов. Платежи в системе ЕРИП превысили 50% от общего числа. Об этом заявлено 19 октября на Международном форуме по банковским информационным технологиям. Мероприятие ежегодно собирает более тысячи экспертов банковской и ИТ-сфер из разных стран.

В рамках форума будет спланировано будущее платежного рынка Беларуси. Так, Нацбанк уверен в сохранении до конца года уровня инфляции в 12%. Не ожидается существенных скачков обменного курса белорусского рубля. В целом, ситуация в банковской системе страны прогнозируемая, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Прогнозный показатель по инфляции 12%. Он будет в обязательном порядке в этом году выполнен.

На следующий год мы прогнозируем инфляцию на уровне 9%.

Полагаем, что те меры макроэкономической политики, которые предусмотрены для реализации на следующий год правительством и Национальным банком, в состоянии обеспечить искомый показатель по инфляции.