«Экспорт осуществляется в 65 стран мира». Концерн «Беллесбумпром» выходит на рекордные объёмы продаж
Новости Беларуси. Как построить дом и создать биотопливо. В Минске стартовала международная специализированная выставка «Деревообработка – 2021». Более 100 компаний в ближайшие четыре дня покажут современные технологии, инновационное оборудование и инструмент. Эксперты обсудят производственные кооперации и экспортный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Беллесбумпром» – самый крупный потребитель и переработчик древесины и макулатуры в стране, обеспечивающий работой свыше 30 тысяч человек. Но достичь этого стоило немалых усилий. Благодаря перестройке и глубокой модернизации отрасли сегодня предприятия оснащены по мировым стандартам. Это под личным патронажем главы государства. Удалось сохранить и коллективы, создать новые рабочие места высокотехнологичные, а значит – с достойной зарплатой, куда с удовольствием идет молодежь.
Последние 10 лет в деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия вкладывали большие средства. В 2021 году лечебный эффект модернизации отрасли заметен, по крайней мере в денежном выражении. Экспорт лесного комплекса вырос вдвое, а его доля в общем экспортном портфеле страны – уже 7 %.
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Мы впервые можем превысить показатель по стране в миллиард долларов США. Если брать конкретно по предприятиям концерна «Беллесбумпром», то экспорт осуществляется в 65 стран мира. Темп роста по сравнению с прошлым годом составляет 145 %. И мы выходим на рекордные объемы производства и продаж.
Улахович о развитии деревообработки в Беларуси: цикл, который сегодня выстроен, пользуется спросом как позитивный опыт – читать здесь.
Тактика и стратегия – переработать все до щепки и получить продукцию с высокой добавленной стоимостью, выбранная в тот момент, оказалась верной. Прицел на экспорт. Страны закупают не только комоды, шкафы и кровати, но и картон, обои и бумагу. Отечественные технологии востребованы на зарубежных рынках. Качественные белорусские пиломатериалы знают не только в Европе, но и Восточной Азии и Северной Африке.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Наша продукция, ДСП, различная продукция в сфере деревообработки сегодня очень востребована на рынках. Конечно, очень сложный глобальный рынок. Работают инструменты ограничения, протекционизма, но наша продукция высокого качества находит своего потребителя.
Беларусь – одна из самых лесистых стран Европы. В цифрах это 9,5 миллиона гектаров, как вся Португалия или Австрия. И понадобится три Бельгии, чтобы вместить все лесные белорусские запасы. И если сравнить мировую лесную промышленность с шахматной доской и учесть быстрорастущие темпы экспорта, то Беларусь как ферзь – занимает ключевое место в отрасли и обладает огромным потенциалом.