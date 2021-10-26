«Экспорт осуществляется в 65 стран мира». Концерн «Беллесбумпром» выходит на рекордные объёмы продаж

Новости Беларуси. Как построить дом и создать биотопливо. В Минске стартовала международная специализированная выставка «Деревообработка – 2021». Более 100 компаний в ближайшие четыре дня покажут современные технологии, инновационное оборудование и инструмент. Эксперты обсудят производственные кооперации и экспортный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беллесбумпром» – самый крупный потребитель и переработчик древесины и макулатуры в стране, обеспечивающий работой свыше 30 тысяч человек. Но достичь этого стоило немалых усилий. Благодаря перестройке и глубокой модернизации отрасли сегодня предприятия оснащены по мировым стандартам. Это под личным патронажем главы государства. Удалось сохранить и коллективы, создать новые рабочие места высокотехнологичные, а значит – с достойной зарплатой, куда с удовольствием идет молодежь.

Последние 10 лет в деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия вкладывали большие средства. В 2021 году лечебный эффект модернизации отрасли заметен, по крайней мере в денежном выражении. Экспорт лесного комплекса вырос вдвое, а его доля в общем экспортном портфеле страны – уже 7 %.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Мы впервые можем превысить показатель по стране в миллиард долларов США. Если брать конкретно по предприятиям концерна «Беллесбумпром», то экспорт осуществляется в 65 стран мира. Темп роста по сравнению с прошлым годом составляет 145 %. И мы выходим на рекордные объемы производства и продаж.

Улахович о развитии деревообработки в Беларуси: цикл, который сегодня выстроен, пользуется спросом как позитивный опыт – читать здесь.

Тактика и стратегия – переработать все до щепки и получить продукцию с высокой добавленной стоимостью, выбранная в тот момент, оказалась верной. Прицел на экспорт. Страны закупают не только комоды, шкафы и кровати, но и картон, обои и бумагу. Отечественные технологии востребованы на зарубежных рынках. Качественные белорусские пиломатериалы знают не только в Европе, но и Восточной Азии и Северной Африке.