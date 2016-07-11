Экспорт и инвестиции: Владимир Макей ориентирует дипломатов на решение внешнеэкономических задач

Новости Беларуси. Повышение позиций на традиционных рынках и освоение новых. Такие задачи стоят перед белорусскими дипломатами, работающими по всему миру. Сегодня, 11 июня, в Минске состоялась встреча руководителей диппредставительств и консульских учреждений нашей страны. Приоритетной стала тема внешнеэкономической деятельности. В частности, вопросы наращивания экспорта и привлечения иностранных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Беларусь поддерживает дипломатические отношения почти с двумя сотнями государств. Среди ключевых партнеров – соседи. Прежде всего, Россия и страны СНГ. Второй по значимости – рынок Евросоюза. Перспективы есть и в сотрудничестве с государствами Америки, Азии и даже Африки.

Около 9 тысяч километров и марафон сразу двух стран – Аргентине и Боливии. И пусть белорусская команда не в тройке – мы 25-е, – заявить о себе смогли.

Такие показательные выступления – возможность для автомобильного завода привлечь аргентинских партнеров. Тем более о нашей технике здесь знают не понаслышке. Совсем недавно создали сборочное производство нашей сельхозтехники на аргентинской земле.

Виктор Козинцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Аргентинской Республике:

Сегодня на полях Аргентины работает около 60-70 кормоуборочных комбайнов. Я полагаю, что это очень верный путь: находиться в стране и таким образом продвигать свою продукцию.

Если на аргентинский рынок пробиться непросто – захвачен транснациональными компаниями, европейские партнеры – давние и перспективные.

Евросоюз – второй по значимости рынок для белорусского экспорта. За последнее десятилетие товарооборот увеличился в 10 раз. Причем акцент сейчас делается на развитие межрегиональных связей.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Мы аднавілі актыўныя кантакты паміж традыцыйнымі партнёрамі – гэта горад Клремон-Ферран і горад Гомель, горад Мінск і горад Леон. Дарэчы, мы плануем правесці первы беларуска-французскі міжрэгіянальны форум.

Александр Михневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия:

Именно регионы хотят развивать сотрудничество с Беларусью. Их интересует наша экологически чистая продукция, наши переработанные сырьевые материалы, наша мебель.

Как расширить экспорт? И в каких сферах налаживать двусторонние мосты? У каждого из послов свой «дипломатический рецепт». Но на традиционном семинаре речь не только об этом. Приоритеты внешней политики обозначили на пятом Всебелорусском народном собрании.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наболевший и интересующий многих вопрос – это привлечение инвестиций, улучшение их качества и повышение эффективности освоения средств.

Но вот у Беларуси и Китая с инвестиционным сотрудничеством проблем нет. И здесь, кстати, заслуга двух президентов. Связи с провинциями налаживают и губернаторы. Так, договорились о создании сборочного производства сельхозтехники. Есть и продовольственный интерес.

Валерий Мацель, Генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае:

Активно работаем над продвижением белорусской мясной продукции – говядины – на рынок, в первую очередь, провинции Цзянсу. Была специально организована делегация.

Дипотношения сегодня у Беларуси и 174 государств. Причем специфика работы в каждом регионе своя. К примеру, в ЮАР поставляют не только белорусскую технику. Интересен здесь и наш опыт строительства агрогородков. Тем временем Египту Беларусь готова помочь в проектах по орошению и освоению новых сельхозземель.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

Многие потребности, которые существуют в странах того региона, совпадают с нашими возможностями. Та же белорусская наша техника: трактора, специальная дорожно-строительная техника.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:

Увеличивается экспорт сложнотехнической продукции Республики Беларусь. Это станки, оптическое оборудование.

Именно от работы диппредставительств и зависит результат. Будь то возросший товарооборот или новые контракты и договоренности. Ведь послы, по сути, – это министры торговли Беларуси в странах-партнерах.