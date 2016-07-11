Беларусь планирует поставки техники в Африку

Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси находится делегация французских предпринимателей. Они посещают гиганты белорусского машиностроения. В центре внимания – обсуждение возможности местных компаний для экспорта нашей техники на африканский рынок.

Этот регион для нас интересен. Прорабатываются и реализуются совместные инвестпроекты по созданию новых предприятий в строительстве, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике:

Африка, регионы юга Африки являются весьма перспективным и интересным для Республики Беларусь. Дело в том, что многие потребности, которые существуют в странах того региона, совпадают с нашими возможностями. Та же белорусская наша техника: трактора, специальная техника, дорожно-строительная техника.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:

Очень важный показатель – это диверсификация экспорта. Если мы начинали примерно с 35 товарных позиций, то по окончанию 2015 года у нас было 95 товарных позиций. Увеличивается экспорт сложнотехнической продукции Республики Беларусь. Это станки, оптическое оборудование, измерительная аппаратура.