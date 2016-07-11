Новости экономики за 11.07.2016

Новости Беларуси. Конкуренция – вечный двигатель. Белорусская торговля объявила сезон распродаж. Подробнее о скидках расскажет экономический обозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ.

ЧЕЙ ПОКУПАТЕЛЬ?

Практически все крупные универмаги столицы в этом месяце предлагают покупателям серьезные скидки. Выгодные цены ждут охотников за непродовольственными товарами. Покупку можно будет совершить в среднем на 20 процентов дешевле. А один из торговых центров даже заявил скидку в 50 процентов. В общем, есть повод заранее продумать, где и как выгодно устроить шоппинг.

ВАЛЮТНЫЙ СПРОС

Сезон отпусков корректирует валютный рынок. Белорусы по традиции к середине лета стали активно покупать доллары и евро. За первый летний месяц спрос на наличную валюту вырос на треть. В чистом виде на руки поступило почти 140 миллионов долларов. Всего же за полгода белорусы купили 3 миллиарда долларов. Продали на 640 миллионов больше.

СЛАДКИЙ ДЕНЬ

Сладкую жизнь белорусским кондитерам обеспечивают поставки в СНГ. Больше 90-та процентов экспорта шоколадных изделий приходится именно на рынок Содружества. Ко Всемирному дню шоколада, который отмечается сегодня, статисты подсчитали: за прошлый год в Беларуси продано 112 тысяч тонн шоколада и других кондитерских изделий.

ЧЕМ ДОКАЖЕШЬ?

Налоговая служба начинает компанию поиска тех, кто не участвовал в финансировании государственных расходов в прошлом году. Чтобы не обнаружить себя в списках, следует помнить: в Беларуси нет базы данных о тех, кто занимается воспитанием ребенка до 7-ми лет. Такая же ситуация с людьми на заработках в России. Потому в налоговой ждут доказательства того, что человек трудился на территории соседней страны.

НА ЗАРАБОТКИ

В то же время белорусы урезали свои денежные переводы из России. Физлица за несколько месяцев отправили в нашу страну 24 миллиона 424 тысячи долларов. Год назад сумма была почти в полтора раза больше. По информации банкиров, средняя сумма одного перевода составляет 227 долларов. Известно, что на заработки в Россию в начале года отправилось 729 белорусов, в основном по рабочим специальностям.

КУРСЫ ВАЛЮТ

На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. Белорусский рубль окреп к корзине и всем ее составляющим. Доллар снизился на 4 пункта, евро на 89. Российский рубль тоже стал дешевле, но не намного.