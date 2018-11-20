III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске

Новости Беларуси. Ситуация на мировом рынке, а также вызовы и перспективы в условиях глобальной конкуренции. III Экспортный форум «Беларусь мясная» откроется 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.