III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске

Новости Беларуси. Ситуация на мировом рынке, а также вызовы и перспективы в условиях глобальной конкуренции. III Экспортный форум «Беларусь мясная» откроется 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация на мировом рынке, а также вызовы и перспективы в условиях глобальной конкуренции. III Экспортный форум «Беларусь мясная» откроется 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он соберет десятки представителей отрасли из разных стран. Впервые на форуме обсудят новые техрегламенты и правила оформления электронной документации. Особенностью нынешней встречи также станет дискуссия по успешной диверсификации экспорта. А на стенде конкурса «Чемпион вкуса» пройдет расширенная дегустация лучших образцов отечественной мясной продукции.