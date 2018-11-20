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III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске

20 ноября 2018 06:32
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Новости Беларуси. Ситуация на мировом рынке, а также вызовы и перспективы в условиях глобальной конкуренции. III Экспортный форум «Беларусь мясная» откроется 20 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске-1

III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске-3

Он соберет десятки представителей отрасли из разных стран. Впервые на форуме обсудят новые техрегламенты и правила оформления электронной документации. Особенностью нынешней встречи также станет дискуссия по успешной диверсификации экспорта. А на стенде конкурса «Чемпион вкуса» пройдет расширенная дегустация лучших образцов отечественной мясной продукции.

III Экспортный форум «Беларусь мясная» стартовал 20 ноября в Минске-6

# Выставки в Минске # Экономика # Фотофакт

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