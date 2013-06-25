Эксперты: к 2014 году без работы останутся более 12% итальянцев

Новости Италии. Не радужные перспективы ожидают Италию. Аналитики заявили, что страна в ближайшие полгода обратится за помощью к внешним кредиторам. На такую мысль их натолкнули экономические показатели государства.

У Италии самый большой госдолг в ЕС. Он составляет более 2 триллионов евро. Более того, ВВП страны продолжает падать каждый год. При этом уровень безработицы будет расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты говорят, что к 2014 без работы останутся более 12% итальянцев.