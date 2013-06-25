Новости Беларуси. Бизнес-диалог. Деловой форум Беларуси и Казахстана проходит в Минске. Такие встречи - хорошая возможность не только заявить о себе, но и установить взаимовыгодные контакты.

Так, производители овечьей шерсти и пряжи из Казахстана заинтересованы в сотрудничестве с нашими компаниями по пошиву одежды. А топ-менеджеры ряда предприятий намерены найти дистрибьюторов на территории Беларуси.

В белорусской столице предприятия Казахстана представили свою продукцию. Помимо техники, это макаронные изделия, лаки, краски и медицинские товары.

Сегодня речь на бизнес-форуме шла о том, что белорусский воздушный парк могут пополнить поисково-спасательные, транспортные и вертолёты медицинской эвакуации казахстанского производства.

По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос и составил более 900 млн долларов. Беларусь и Казахстан активно создают совместные предприятия. В настоящее время в Казахстане успешно работают уже около 100 таких компаний.

Всего в составе казахстанской делегации - представители десяти компаний и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аскар Арынов, управляющий директор Национального агентства по экспорту и инвестициям (Казахстан):

Сегодня у нас в делегации представлены производители пищевой промышленности Казахстана, машиностроительной, строительной продукции. Вся эта продукция с успехом экспортируется в другие страны. И наши казахстанские производители сегодня заинтересованы в нахождении новых партнеров в Беларуси.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Между Казахстаном и Беларусью все направления сейчас открыты, и интерес большой к сельскому хозяйству, машиностроению. Те достижения, которые есть у Беларуси, этот опыт для Казахстана важен.

Карыбай Аблезов, коммерческий директор компании по производству вертолетов (Казахстан):

Предлагаем наши вертолеты, производимые в СНГ, думаю, что для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям, для нужд Министерства здравоохранения, для нужд Министерства внутренних дел они найдут довольно широкое применение.