Частным предпринимателям в Беларуси дали больше времени на подготовку документов, касающихся безопасности продукции

Новости Беларуси. Частным предпринимателям в Беларуси дали больше времени на подготовку документов, которые касаются безопасности продукции. Новое постановление предусматривает продление переходного периода на применение техрегламентов Таможенного союза до июля 2014 года. Речь идет о частниках, торгующих товарами легкой промышленности.

Такое решение принято в связи с тем, что предпринимателям пока сложно самим провести сертификацию товаров. Поэтому сейчас они могут использовать другие документы, подтверждающие безопасность продукции.

Оптовые же компании должны работать по новым требованиям. Подготовить все необходимые документы они должны в течение июля 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Индивидуальным предпринимателям разрешено на рынке иметь несколько вариантов доказательства того, что продукция безопасна. Это может быть не только наш национальный сертификат или декларация. Это может быть сертификат Казахстана, России, сертификат единой формы.

Основной акцент, который будет делаться нами в рамках Таможенного союза и в рамках Республики Беларусь, – еще раз разобраться со всеми изготовителями. Чтобы все, кто производит продукцию, прошли необходимые процедуры, чтобы у индивидуального предпринимателя не было проблем с закупкой этой продукции и ее продажой на рынке.