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Экономический пояс Шелкового пути: Участие Беларуси в проекте обсуждают 7 октября в Минске

07 октября 2015 11:16
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Новости Беларуси. Транзит грузов из Китая через Беларусь будет расти. Перспективы участия нашей страны в Экономическом поясе Шелкового пути 7 октября обсуждаются в Минске. Сейчас прорабатываются вопросы развития государственной логистической системы, а так же формирования цифрового транспортно-таможенного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Евгений Рогачев, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Этот коридор серьезно развивается. И мы большие надежды на это возлагаем. Министерство постоянно находится в этом процессе, постоянно принимаем все необходимые решения. Уже более 10 контейнерных поездов ежемесячно курсируют по территории. Некоторые поезда несколько раз в неделю следуют по территории Беларуси.

# Экономика # Беларусь-Китай # Евгений Рогачев

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