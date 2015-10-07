Экономический пояс Шелкового пути: Участие Беларуси в проекте обсуждают 7 октября в Минске

Новости Беларуси. Транзит грузов из Китая через Беларусь будет расти. Перспективы участия нашей страны в Экономическом поясе Шелкового пути 7 октября обсуждаются в Минске. Сейчас прорабатываются вопросы развития государственной логистической системы, а так же формирования цифрового транспортно-таможенного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Рогачев, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Этот коридор серьезно развивается. И мы большие надежды на это возлагаем. Министерство постоянно находится в этом процессе, постоянно принимаем все необходимые решения. Уже более 10 контейнерных поездов ежемесячно курсируют по территории. Некоторые поезда несколько раз в неделю следуют по территории Беларуси.