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ЖКХ проведет оптимизацию затрат на коммунальные услуги – Александр Якобсон

07 октября 2015 11:34
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал отопительный сезон. Ещё накануне  начали обогревать детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Сегодня тепло поступит и в квартиры  минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответственно, в «жировках»  появится графа «отопление». О прозрачности формирования тарифов на коммунальные услуги речь зашла 7 октября на встрече помощника Президента – главного инспектора по Минску  с работниками  ЖКХ. 

Сейчас белорусы оплачивают немногим больше 20 процентов всех затрат. Остальные расходы берет на себя госбюджет. В рамках реформы ЖКХ проводится также и оптимизация затрат на коммунальные услуги. Планируется сократить их общую стоимость  в полтора раза.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:
Мы уже в 2016 году (по итогам этого года), я уверен, будем иметь очень серьезный результат по сокращению затрат – это самое главное. Надо сокращать затраты в жилищно-коммунальном хозяйстве. Прозрачность тарифов, понимание населением того, что государство делает в этой части. И естественным образом будем сокращать затраты, будет автоматически без повышения тарифов увеличиваться доля населения в возмещении этих затрат.

# Экономика # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Якобсон

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