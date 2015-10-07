ЖКХ проведет оптимизацию затрат на коммунальные услуги – Александр Якобсон

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал отопительный сезон. Ещё накануне начали обогревать детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Сегодня тепло поступит и в квартиры минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответственно, в «жировках» появится графа «отопление». О прозрачности формирования тарифов на коммунальные услуги речь зашла 7 октября на встрече помощника Президента – главного инспектора по Минску с работниками ЖКХ.

Сейчас белорусы оплачивают немногим больше 20 процентов всех затрат. Остальные расходы берет на себя госбюджет. В рамках реформы ЖКХ проводится также и оптимизация затрат на коммунальные услуги. Планируется сократить их общую стоимость в полтора раза.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:

Мы уже в 2016 году (по итогам этого года), я уверен, будем иметь очень серьезный результат по сокращению затрат – это самое главное. Надо сокращать затраты в жилищно-коммунальном хозяйстве. Прозрачность тарифов, понимание населением того, что государство делает в этой части. И естественным образом будем сокращать затраты, будет автоматически без повышения тарифов увеличиваться доля населения в возмещении этих затрат.