Более 100 организаций участвуют в Белорусской транспортной неделе

Новости Беларуси. Белорусская транспортная неделя стартовала в Минске. Она собрала более 100 организаций из 11 стран. Они участвуют в специализированной выставке, а также в обсуждении вопросов развития отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь сегодня выступает в роли ключевой площадки нового «Шелкового пути». Выстраивание логистической системы с востока на запад – основная задача, которую необходимо решать вместе с зарубежными партнёрами.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Мы просто начали задавать мировым лидерам вопросы. Говорить, вот у нас есть программа, которую мы разработали. Скажите, что в ней не хватает для того, чтобы ваш бизнес, иностранная компания, совместная компания, чтобы ваш бизнес развивался в Беларуси? Вот этот принцип главный. И сегодня пошла письменная реакция на наши контакты, в которую мы вносим изменения.

Улдис Рейманис, заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской Республики:

У нас очень много друзей в Беларуси. И все возможности, которые уже в течение 10 лет у нас сохранились, мы используем на полные, скажем так, возможности.