Новости экономики за 18.09.2018

Новости Беларуси. Растет ли благосостояние белорусов, почему клиенты банков не должны быть «крепостными», сколько стоит элитная недвижимость по всему миру и кто купил квартиру в Минске за 1 миллион 300 тысяч долларов, подробнее в экономическом обзоре СТВ. В Минске продали квартиру за 1 миллион 300 тысяч долларов

Благосостояние белорусов выросло почти на 8%. Реальные располагаемые денежные доходы населения – один из главных экономических показателей, по которым определяется это самое благосостояние. Это деньги после вычета налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс цен на товары и услуги. При этом реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, за полгода выросли почти на 13%. В то же время ежедневные траты в плюсе по сравнению с прошлым годом на 1 рубль 30 копеек. 12 с половиной рублей ежедневный средний чек. Чуть больше белорусы стали оставлять в заведениях общественного питания. ОБОСНУЙТЕ!

19 сентября истекает срок, когда коммерческие банки страны обязаны ответить на запрос Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В нем ведомство просит обосновать условия кредитных договоров о заключении сделок с другими банками. К примеру, я беру кредит в одном банке, а счет хочу открыть в другом. Так вот по условиям кредитных договоров некоторых банков, мой кредитодатель должен дать согласие на открытие счета в другом месте. Если выдача кредита в одном банке означает фактический запрет на использование услуг в другом, то такие нормы наверняка придется корректировать. Если нет, то со стороны МАРТ к финучреждению претензий, скорее всего, не будет. ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ БРЕНД