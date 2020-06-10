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Эксперимент по выпуску белорусскими банками токенов могут начать в 2021 году

10 июня 2020 19:46
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Новости Беларуси. С нового года в нашей стране планируется начать очень любопытный эксперимент по применению блокчейн в финансовой сфере. Участвовать в нем будут 12 отечественных банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они получат возможность создавать и размещать токены, а также совершать с ними различные сделки. В Нацбанке сообщили, что уже подготовлен проект соответствующего указа.

Токен – это заменитель ценной бумаги в цифровом мире. При их выпуске банки смогут привлекать как иностранную валюту, так и рубли. Предполагается, что устанавливать особенности проведения операций и контролировать их будет Нацбанк. Все сделки можно заключать исключительно через посредничество резидентов Парка высоких технологий.

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Эксперимент продлится до 1 января 2024 года. С учетом возможных рисков он будет ограничен 10 % нормативного капитала участников.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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