Новости экономики за 10.06.2020

Новости Беларуси. Какой эксперимент хотят запустить с начала 2021 года в банковской сфере? Сколько будет стоить строительство нового нефтепровода и когда зарядка электромобилей перестанет быть бесплатной? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ ЛЕСХОЗЫ ОТПРАВИЛИ ВТОРОЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД В КИТАЙ

Белорусские лесхозы отправили второй контейнерный поезд с пиломатериалами в Китай. В составе 44 контейнера с общим объемом почти 2 000 кубометров. Пойдет он по Новому шелковому пути, и к месту назначения прибудет, как ожидается, в течение 10-12 дней. Это в четыре раза быстрее, чем морским путем.