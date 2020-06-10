Новости экономики за 10.06.2020

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БЕЛОРУССКИЕ ЛЕСХОЗЫ ОТПРАВИЛИ ВТОРОЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД В КИТАЙ
Белорусские лесхозы отправили второй контейнерный поезд с пиломатериалами в Китай. В составе 44 контейнера с общим объемом почти 2 000 кубометров. Пойдет он по Новому шелковому пути, и к месту назначения прибудет, как ожидается, в течение 10-12 дней. Это в четыре раза быстрее, чем морским путем.
В качестве эксперимента первый состав с древесиной был отправлен по железной дороге в апреле 2020 года. Ранее поставки осуществлялись морским путем с помощью иностранных посредников – это значительно увеличивало конечную стоимость продукции. Теперь же выход на прямых покупателей и более дешевая логистика позволят нашим лесхозам не только закрепиться на китайском рынке, но быть на нем конкурентоспособными.
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