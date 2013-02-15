Экономика в 2012 году сработала в полсилы, заявили на заседании Облисполкома

Новости Минской области. Экономика в прошлом году сработала в полсилы. Об этом заявлено на заседании Облисполкома, где подводились социально-экономические итоги-2012 года. Минская область в этом году выполнила 9 из 19 прогнозных показателей развития. Итоги хоть и неудовлетворительные, вместе с тем в регионах удалось обеспечить реальный рост доходов населения. Губернатор Борис Батура также отметил пассивность в выполнении Декрета №6 О стимулировании предпринимательской деятельности в сельской местности.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Если в целом по территории мы выполнили прогнозный показатель, то по сальдо мы не выполнили, мы не добрали по коммунальным предприятиям, мы не выполнили прогнозные показатели и по услугам. Эти и другие недоработки в большинстве случаев являются результатом низкой исполнительности дисциплины и безответственности руководителей всех уровней.

В экономику и социальную сферу Минской области в прошлом году было инвестировано более 30 триллионов рублей. Показатель неплохой, но на местах по-прежнему не научились работать с инвесторами, особенно с иностранными. Эта перспективная задача нынешнего года Минщина привлекательна для капиталовложений в регионы по руководству области, и теперь важно научиться вкладывать деньги только в эффективные проекты. В 2013 году необходимо создать десятки новых производств и тысячи новых рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Павлович, Председатель Комитета экономики Миноблисполкома:

В области начата реализация основных инвестиционных проектов за счет иностранных инвестиций. В качестве примеров здесь можно привести и электрический транспорт, который в Фаниполе строят завод по железнодорожному транспорту, «Славкалий» начал реализацию своего проекта. Поэтому в целом тот задел, который был сделан в 2012 году, позволит в 2013 уже выполнить те задания, которые доведены Главой государства и Правительством Республики Беларусь.