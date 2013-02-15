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В прошлом году Беларусь выполнила прогнозный параметр по сальдо внешней торговли

15 февраля 2013 12:11
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Новости Беларуси. Беларусь в 2012 году  выполнила прогнозный параметр по сальдо внешней торговли товарами и услугами. Это было отмечено сегодня на итоговой коллегии  Министерства иностранных дел.

По словам главы ведомства Владимира Макея, выполнение задач шло в непростых условиях, а именно, продолжающемся давлении на Беларусь извне  и нестабильной ситуации в мировой экономике.  Несмотря на эти обстоятельства, прогнозы по внешней торговле выполнены.

В мероприятии помимо дипломатов приняли участие премьер-министр страны, руководители ряда республиканских органов госуправления, предприятий и организаций.

Речь также шла о дальнейших мерах  по укреплению позиций Беларуси на внешних рынках и привлечению в экономику прямых иностранных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в сфере внешней торговли

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