В прошлом году Беларусь выполнила прогнозный параметр по сальдо внешней торговли

Новости Беларуси. Беларусь в 2012 году выполнила прогнозный параметр по сальдо внешней торговли товарами и услугами. Это было отмечено сегодня на итоговой коллегии Министерства иностранных дел.

По словам главы ведомства Владимира Макея, выполнение задач шло в непростых условиях, а именно, продолжающемся давлении на Беларусь извне и нестабильной ситуации в мировой экономике. Несмотря на эти обстоятельства, прогнозы по внешней торговле выполнены.

В мероприятии помимо дипломатов приняли участие премьер-министр страны, руководители ряда республиканских органов госуправления, предприятий и организаций.

Речь также шла о дальнейших мерах по укреплению позиций Беларуси на внешних рынках и привлечению в экономику прямых иностранных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.