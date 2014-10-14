Владимир Семашко: Переговоры с Россией по «налоговому маневру» продолжатся в начале 2015 года

Новости Беларуси. Переговоры по «налоговому маневру» продолжатся в начале 2015 года. Об этом сообщил первый вице-премьер Владимир Семашко. Он отметил конструктивную позицию России в процессе обсуждения ситуации с нефтяными пошлинами.

В итоге – 2,5 миллиарда долларов останутся в белорусском бюджете.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В начале следующего года переговоры эти продолжатся, потому что тема стоимости энергоносителя, баланс энергоносителей чрезвычайна важная. Она влияет на всю экономику страны. Неизвестно, коль сколько будет этот «налоговый маневр» работать. Предположительно, три года. Но еще не известно. Может быть, в следующем году придется что-то России корректировать. Кстати говоря, расхожее мнение, что «маневр» придумали, чтобы Беларусь прижать и так далее – это неправильное мнение, потому что в России в энергетике, в экономике, как и в любом другом государстве, тем более большом, всегда много всяких проблем.

Это заявление Владимир Семашко сделал на открытии энергетического и экологического форума в Минске.

За последние 10 лет эксперты отмечают настоящую революцию в белорусской энергетике. Втрое сокращена энергоемкость ВВП, обновлены предприятия «Минэнерго».

В 2013 году в модернизацию энергосектора вложено более миллиарда долларов. Это позволило вести разговор о политике снижения тарифов.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

При разной цене газа у нас и в соседней области Российской Федерации, Смоленской, (эта разница составляет 1,7 раза) себестоимость вырабатываемой электрической и тепловой энергии у нас практически одинаковая. Это позволяет нам сегодня иметь тариф на тепловую энергию в пять раз ниже, чем в Российской Федерации. Вот реальная поддержка, социальная поддержка нашего населения. Правда, через механизм нашего перекрестного субсидирования. Но проводимая работа по модернизации нашей белорусской энергосистемы позволяет в том числе и снижать объемы этого перекрестного субсидирования.

Поучаствовать в модернизации белорусской энергосистемы готовы немецкие предприятия. С конкретными проектами определятся до конца года.

Германия имеет большой опыт использования возобновляемых источников энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меморандум о сотрудничестве 14 октября подписан между немецким энергетическим агентством и «Белэнерго».

Ульрих Бентербуш, директор немецкого энергетического агентства:

Мы рады сотрудничеству с белорусским партнерами. В последнее время вы много сделали в сфере использования возобновляемой энергии. Здесь много представителей энергетических предприятий Германии, которые могут принять участие в обновлении белорусского энергосектора. Кроме того у нас есть большой опыт сотрудничества с городами, особенно в Китае. Мы хотели бы до конца года запустить пилотный проект по санации теплосетей и утеплению зданий.