Новости Беларуси. Немецкие предприятия готовы поучаствовать в модернизации белорусской энергосистемы. С конкретными проектами определятся до конца года.

Это стало известно 14 октября на белорусско-немецком энергетическом форуме, который стартовал в Минске.

Германия имеет большой опыт использования возобновляемых источников энергии – ветра, солнца и биогаза.

Ульрих Бентербуш, директор немецкого энергетического агентства:

Мы рады сотрудничеству с белорусскими партнерами. В последнее время вы много сделали в сфере использования возобновляемой энергии. Здесь много представителей энергетических предприятий Германии, которые могут принять участие в обновлении белорусского энергосектора. Кроме того у нас есть большой опыт сотрудничества, особенно в Китае. Мы хотели бы до конца года запустить пилотный проект по санации теплосетей и утеплению зданий.

Беларусь ежегодно сокращает импорт электроэнергии. За последние два года количество закупленных за рубежом киловатт-часов снизилось почти вдвое.

Часть электроэнергии поступает из Украины. В ближайшие месяцы Минэнерго согласует с украинскими партнерами объем закупок на 2015 год. Они сократятся, но это не скажется на потребителях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Шенец, первый заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Мы переходим на то, чтобы обеспечить Республику Беларусь в полном объеме собственной выработкой электроэнергии. Результаты за последние годы говорят, что мы успешно выполняем эту задачу. Мы внедряем, реализуя совместные высокоэффективные проекты в белорусской энергосистеме. Постепенно снижаем импорт электроэнергии, загружая таким образом свои предприятия.