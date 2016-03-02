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Экономическое сотрудничество между Беларусью и Германией нужно развивать и укреплять

02 марта 2016 14:01
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Новости Беларуси. Беларусь и Германия находятся на новом этапе развития двусторонних отношений. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики — Петер Деттмар.

2 марта в Минске дипломат встретился с белорусскими парламентариями. Стороны отметили, что сотрудничество в экономической отрасли между странами нужно развивать и укреплять. В частности, необходимо наращивать взаимодействие в сфере информационных технологий, энергетики, машиностроения и промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
На протяжении 25 лет развивались активно наши отношения в области культуры и экономики. И это является той основой, на которой потенциал наших отношений может развиваться дальше более динамично. Снятие санкций Евросоюзом с Республики Беларусь придаст новые шансы для углубления двустороннего сотрудничества.

# Экономика # Беларусь-Германия # Петер Деттмар

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