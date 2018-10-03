«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота

В Стране восходящего солнца создана специальная ассоциация, которая курирует вопросы торговли с бывшими республиками Советского Союза. Ее руководитель вместе с внушительной группой бизнесменов сейчас находится в Минске.

Новости Беларуси. 3 октября иностранную делегацию принимали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнеры подчеркивают: уровень двусторонних отношений далек от возможного. Внешнеторговый оборот в 2018 году превысил лишь 80 миллионов долларов. Из представленных в Беларуси компаний с участием иностранного капитала лишь пять из Японии.

В ассоциацию входят различные торговые, страховые компании, предприятия, банки, промышленные ассоциации, агентства по перевозке пассажиров и грузов, местные органы самоуправления.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Уровень сложившихся отношений по бизнесу, совместным проектам и торговле совсем не соответствует потенциалу, который могли бы найти две наши прекрасные страны.

Зная авторитет вашей организации, готов оказывать содействие не только сегодня – постоянно сопровождать наше сотрудничество, чтобы продвигать реальные проекты.