Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии: делегация из этой страны с визитом в Минске

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 октября в правительстве встречали делегацию из Страны восходящего солнца.

В ней создана специальная ассоциация, которая курирует вопросы торговли с бывшими республиками СССР.

Ее руководитель вместе с внушительной группой бизнесменов сейчас находятся в Минске. Гости знакомятся с промышленными предприятиями и китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». В Японии присматриваются к этому проекту. Кроме того, здесь знают о быстрых темпах развития в Беларуси сферы IT. Это еще одно новое направление в сотрудничестве.