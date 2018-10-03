Крупные контракты, ярмарка ремёсел и обсуждение совместных перспектив. Что предложит гостям V Форум регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Контракты на сумму не менее полумиллиарда долларов планируют заключить на V Форуме регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его готовится принять Могилев.
Новости Беларуси. Контракты на сумму не менее полумиллиарда долларов планируют заключить на V Форуме регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его готовится принять Могилев.
В центре внимания – вопросы развития интеграции и Союзного государства. Будут обсуждаться перспективы в аграрной политике, правовой сфере, цифровой экономике и международной деятельности. Форум посетят губернаторы более чем 20 регионов России. Будут подписаны около 70 документов о сотрудничестве – на межправительственном, областном и районном уровнях.
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Самое важное, что мы на этом Форуме очень откровенно и масштабно будем обсуждать те проблемы, которые действительно существуют, которые являются вызовами и для России, и для Беларуси. Мы будем находить такие формы взаимодействия, как противостоять этим вызовам, в том числе в плане экономической, информационной безопасности.
Конечно, очень важно, что очень высокое представительство. Мы очень серьезно к нему готовились – фактически целый год готовились к этому Форуму вместе с нашими российскими партнерами. Поэтому это будет не бюрократическое мероприятие, а мероприятие по существу.
Александр Попков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению:
Эта семилетка – до 2025 года – должна быть основополагающей для решения экономических проблем наших государств. Тот инновационный потенциал, который есть в регионах нашей республики, в регионах Российской Федерации, инвестиционный потенциал, которым располагают – мы должны соединить и получить какой-то результат.
Мясникович: Форум регионов Беларуси и России в 2018 примут Могилев, Горки и Шклов
Особенностью Форума станет выставка-ярмарка ремесел, где регионы представят свой историко-культурный и туристический потенциалы. Всего Могилев примет более 2 тысяч гостей.