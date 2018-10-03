Из Беларуси – в любую точку мира. Из Национального аэропорта «Минск» могут организовать трансконтинентальные перелёты

Возможности для организации дальних перелетов появятся с вводом второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту «Минск». Ее планируют открыть уже в 2019 году.

Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций ведет переговоры по организации трансконтинентальных перелетов из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы ведем переговорный процесс с различными компаниями, которые должны были бы летать, пока «Белавиа» не может. Мы заинтересованы даже создавать определенные условия, заинтересовывать эти компании, чтобы они летали на тот же Американский континент, в Юго-Восточную Азию. Это сразу начнет работать на привлекательность этого аэропорта как хаба.

Системы продажи билетов дают возможность понимать, что у нас в прошлом году в Америку летало на этом маршруте 70 тысяч белорусов.

О планируемых новшествах в авиасообщениях рассказал министр транспорта и коммуникаций на открытии Белорусской транспортной недели в Минске. Здесь же был затронут вопрос цен на авиабилеты. Так, национальный авиаперевозчик сможет продавать их по безбагажным тарифам. Новая система будет похожа на принцип работы лоукостов.