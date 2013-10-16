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Экологи отобрали пробы воздуха и почвы в районе строительства Белорусской АЭС

16 октября 2013 17:25
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Новости Беларуси. Экологи отобрали пробы воздуха и почвы в районе строительства Белорусской АЭС. Образцы проверят  на содержание радионуклидов. Также измерены уровни гамма-излучения в разных местах Островца. Участвовали в этом представители белорусских экологических организаций и Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды.

Теперь эксперты проведут анализы. Ожидается, что результаты будут готовы через месяц. Итоги  представят  общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – определить, насколько в районе объекта соблюдают требования экологической безопасности. Еще одна задача – создать основу для дальнейшего мониторинга, как АЭС при эксплуатации будет влиять на окружающую среду и здоровье людей.

Юрий Соловьев, руководитель Белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива»:
Это делается для того, чтобы создать информационную базу данных воздействия на окружающую среду нашей АЭС и потом вести постоянный долговременный мониторинг для того, чтобы, после того, как станция введена в эксплуатацию, видеть, какие происходят изменения, не выходит ли воздействие за пределы нормы.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Юрий Соловьев # Белорусское общественное объединение «Экологическая инициатива»

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